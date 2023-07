Το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού είδε το φως του ήλιου την ίδια στιγμή

Στις 8 Ιουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Γης, περίπου οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι, είδαν ταυτόχρονα τη λάμψη του ηλιακού φωτός.

Αυτό το Σάββατο, θα συμβεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός: το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού θα δει το φως του ήλιου την ίδια στιγμή. Για μια φευγαλέα στιγμή, μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκεται στο σκοτάδι.

Στις 8 Ιουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Γης, περίπου οκτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι, είδαν ταυτόχρονα τη λάμψη του ηλιακού φωτός. Γύρω στις 7 π.μ. ώρα Ανατολικής Ευρώπης, ένα σημαντικό μέρος του κόσμου είδε το φως για περίπου ένα λεπτό. Ωστόσο, δεν θα εκτεθούν όλοι στην ίδια ένταση του ηλιακού φωτός. Οι κάτοικοι σε ανατολικές περιοχές, όπως η Ιαπωνία, θα γίνουν μάρτυρες μιας υποψίας βραδινού φωτός, ενώ όσοι βρίσκονται σε δυτικές περιοχές, όπως η Καλιφόρνια, μπορεί να δουν τις πιο αμυδρές αναλαμπές των πρώιμων πρωινών ακτίνων - εκτός από οποιαδήποτε νεφοκάλυψη.

Οι ήπειροι που καλύπτουν τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, η Ευρώπη, η Αφρική και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας θα φωτιστούν από τις ακτίνες του ήλιου, ενώ η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και τα νησιά του Ειρηνικού θα παραμείνουν στο σκοτάδι.

