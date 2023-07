Το ολόγραμμα του νεαρού Drake εμφανίστηκε στη σκηνή αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό (vid)

Η περιοδεία του διάσημου ράπερ ξεκίνησε χθες και έκρυβε πολλές εκπλήξεις. Μια από αυτές είναι και το ολόγραμμα που εμφανίστηκε στη σκηνή, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά.

Οι καλλιτέχνες έχουν ξεκινήσει την περιοδεία τους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θαυμαστές σε τεράστιες αρένες ανά τον κόσμο. Ο Drake ξεκίνησε και αυτός την δική του περιοδεία, επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις στους θαυμαστές του.

Ο ράπερ Drake άφησε τους θεατές στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης περιοδείας του «It's All a Blur» με δέος, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε το ολόγραμμα του νεαρού Drake αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο United Center στο Σικάγο του Ιλινόις την Τετάρτη (5/7) όπου ο Drake μοιράστηκε τη σκηνή με τον συνάδελφό του 21 Savage.

Drake performs next to a hologram of his younger self at his #ItsAllABlur Tour. pic.twitter.com/SvLQg8U9zu