Η μοναδική στιγμή που αεροπλάνο περνάει μέσα από πυροτεχνήματα (vid)

Από το έδαφος, η κάμερα καταγράφει το αεροπλάνο να πλοηγείται με χάρη μέσα στη μαγευτική επίδειξη, με τα πυροτεχνήματα να εκρήγνυνται παντού γύρω του.

Σε ένα συγκλονιστικό θέαμα που κατέγραψε η κάμερα, εμφανίστηκαν εκπληκτικά πλάνα που απεικονίζουν τη στιγμή που ένα αεροπλάνο περιβάλλεται από μια εκθαμβωτική επίδειξη πυροτεχνημάτων. Το βίντεο δεν αποτυπώνει μόνο την εκπληκτική σκηνή από εξωτερική οπτική γωνία, αλλά περιλαμβάνει και πλάνα που τραβήχτηκαν από έναν γενναίο επιβάτη μέσα στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός θεαματικού σόου πυροτεχνημάτων που λάμβανε χώρα κοντά σε ένα αεροδρόμιο. Καθώς το αεροπλάνο ετοιμαζόταν για απογείωση, ο ουρανός ξέσπασε σε μια συμφωνία ζωντανών χρωμάτων και εκρήξεων. Πυροτεχνήματα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα σουρεαλιστικό και εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Astonishing footage showing the moment numerous fireworks explode around a plane! ✈️ Video also shows footage from a passenger inside the plane. 😲 pic.twitter.com/BDX9osAieA