Η φωτογραφία που έχει συγκινήσει το διαδίκτυο: Η σπαρακτική στιγμή που ένα κοάλα παρακολουθεί εργάτες να του γκρεμίζουν το σπίτι

Μια φωτογραφία από την Αυστραλία με ένα κοάλα έχει τραβήξει τα βλέμματα του διαδικτύου.

Η στιγμή που ένα κοάλα στην Αυστραλία παρακολουθεί εργάτες να του γκρεμίζουν τον βιότοπό του έχει αποτυπωθεί σε μια σπαρακτική φωτογραφία.

Η συγκεκριμένη εικόνα τραβήχτηκε από την διασώστη άγριας ζωής, Amy Wregg, με το κοάλα να παρακολουθεί τα έργα για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου.

Πρόκειται για έργο μήκους 45 χιλιομέτρων, που χρηματοδοτείται από τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις και τις κυβερνήσεις του Κουίνσλαντ και θα εκτείνεται από το Loganholme και το Coomera.

«Έτσι φαίνεται η πρόοδος, αυτό το φτωχό κοάλα κάθεται στο σημείο που πρόκειται να γίνει σύντομα το Coomera Connector και κοιτάζει εκεί που ήταν το σπίτι του», έγραψε η κ. Wregg.

«Θα έπρεπε να υπήρχε μια καλύτερη λύση, δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για να τα σώσουμε, αλλά βοηθάμε τη γρήγορη εξαφάνισή τους», συνέχισε.

Heartbreaking moment:

koala watches on as developers flatten his home

The image taken by wildlife rescuer Amy Wregg shows the endangered marsupial in an exposed gum tree on the Gold Coast as workers clear land below for a highway project.#Australia #koala #environnement pic.twitter.com/jmedhy0JyF