Πρώτες διαρροές για το The Last of Us Part III

Το νέο μέρος της σειράς πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.

Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα τίποτα για το The Last of Us Part III, ωστόσο κάποιες πρώτες πληροφορίες από έγκυρους leakers έκαναν την εμφάνισή τους.

Όπως φαίνεται λοιπόν, το νέο μέρος της σειράς θα φέρει πέντε νέους χαρακτήρες στο προσκήνιο και συγκεκριμένα τους Lucas, Mason, Val, Ezra και Gracie.

Η ομάδα τους φαίνεται πως θα περιφέρεται στον μετα-αποκαλυπτικό κόσμο για να εξερευνά μια γκρεμισμένη πόλη, χρησιμοποιώντας ως βάση ένα βικτωριανό σπίτι.

Ο Lucas θα είναι ένας από τους χαρακτήρες που ταυτόχρονα θα συνάψει σχέση με ένα νεότερο μέλος της ομάδας, το οποίο έχει αρχίσει να βλέπει την «σκοτεινή» του πλευρά να κυριαρχεί.

Η Ellie θα είναι λιγότερο σημαντική στο νέο game, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να κυριαρχεί στη δράση.

Το βασικό μέρος των γυρισμάτων θα ξεκινήσει μέσα στη χρονιά, οπότε και αν ισχύουν τα παραπάνω, μέσα στο 2024 ίσως έχουμε και τα επίσημα αποκαλυπτήρια.

Το παιχνίδι έρχεται να ακολουθήσει τις εξαιρετικές κριτικές και την πολύ καλή εμπορική πορεία του The Last of Us Part II που κατάφερε να κερδίσει την αγορά των videogames.