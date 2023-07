Εταρεία πληρώνει σχεδόν 140 εκατομμύρια δολάρια τους εργαζομένους της για να κάνουν παιδιά

Η ανακοίνωση της trip.com ακολουθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες μικρότερων κινεζικών εταιρειών και έρχεται καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση.

Η κινεζική εταιρεία, trip.com, ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία στον κόσμο, εισάγει νέες επιδοτήσεις παιδικής μέριμνας ύψους 138 εκατομμυρίων δολαρίων για να ενθαρρύνει τους 32.000 υπαλλήλους της να αποκτήσουν παιδιά.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην εταιρεία για τουλάχιστον τρία χρόνια θα λαμβάνουν ετήσιο μπόνους ύψους 10.000 γιουάν (1.376 δολάρια) για κάθε νεογέννητο παιδί από τα πρώτα του γενέθλια μέχρι να φτάσει στην ηλικία των πέντε ετών. Η νέα πολιτική της εταιρείας θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο.

«Μέσω της εισαγωγής αυτού του νέου επιδόματος φροντίδας παιδιών, στοχεύουμε να παρέχουμε οικονομική υποστήριξη που θα ενθαρρύνει τους υπαλλήλους μας να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους», ανέφερε ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας.

This Chinese company will pay its workers $140 million to have kids https://t.co/8AtIjwg9ES