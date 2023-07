Από τη μία πλευρά, οι διαδηλωτές εκσφενδονίζουν αντικείμενα στους ένοπλους αστυνομικούς, ενώ στη μέση μαίνεται μια πυρκαγιά. Μέσα σε αυτή την έκρυθμη ατμόσφαιρα, ο άνδρας κάθεται αμέριμνος στην άκρη του δρόμου, απολαμβάνοντας το σάντουιτς του.

Καθώς οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις κατακλύζουν πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά τον πυροβολισμό του 17χρονου Ναχέλ στη Ναντέρ, ένα αξιοσημείωτο βίντεο εμφανίστηκε, το οποίο δείχνει μια μάλλον σουρεαλιστική στιγμή μέσα στο χάος. Το βίντεο, το οποίο μοιράστηκε το The Spectator Index, απεικονίζει έναν άνδρα να απολαμβάνει ήρεμα το γεύμα του, ενώ οι διαδηλωτές και η αστυνομία εμπλέκονται σε μια έντονη αντιπαράθεση.

Από τη μία πλευρά, οι διαδηλωτές εκσφενδονίζουν αντικείμενα στους ένοπλους αστυνομικούς, ενώ στη μέση μαίνεται μια πυρκαγιά. Μέσα σε αυτή την έκρυθμη ατμόσφαιρα, ο άνδρας κάθεται αμέριμνος στην άκρη του δρόμου, απολαμβάνοντας το σάντουιτς του, φαινομενικά ατάραχος από την αναταραχή που τον περιβάλλει.

