Γιατί οι Νοτιοκορεάτες έγιναν ξαφνικά δύο χρόνια νεότεροι

Ένα «περιττό κοινωνικό και οικονομικό κόστος» θεωρεί το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού της ηλικίας ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας. Από σήμερα υιοθετήθηκε το δυτικό πρότυπο.

Οι Νοτιοκορεάτες έχουν γίνει ένα ή δύο χρόνια νεότεροι, καθώς ένας νέος νόμος ευθυγραμμίζει τις δύο παραδοσιακές μεθόδους μέτρησης ηλικιών της χώρας με τα διεθνή πρότυπα. Η αλλαγή που τίθεται σε ισχύ στη χώρα με την υιοθέτηση του δυτικού τρόπου υπολογισμού γίνεται 43 χρόνια μετά την αντίστοιχη αλλαγή που είχε κάνει από το 1980 η Βόρεια Κορέα.

Ο νέος νόμος καταργεί ένα παραδοσιακό σύστημα που θεωρούσε τους Νοτιοκορεάτες ηλικίας ενός έτους κατά την ημερομηνία γέννησής τους, μετρώντας και τον χρόνο που το έμβρυο μεγαλώνει στη μήτρα.

Σύμφωνα με έναν άλλο παραδοσιακό νόμο, υπολογιζόταν ότι όλοι μεγάλωναν κατά ένα χρόνο κάθε πρώτη του Ιανουαρίου αντί για την ημέρα των γενεθλίων τους.

Η μετάβαση στην μέτρηση ηλικίας με βάση την ημερομηνία γέννησης τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ-γέολ, που εξελέγη τον Μάιο του 2022, άσκησε μεγάλες πιέσεις για να γίνει αυτή η αλλαγή και ήταν ένα από τα ζητήματα που είχε θέσει πολύ ψηλά στην προεκλογική του ατζέντα πέρσι. Οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης ηλικιών είχαν δημιουργήσει ένα "περιττό κοινωνικό και οικονομικό κόστος" για τη χώρα, έλεγε επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη να επέλθει αλλαγή.

