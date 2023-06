Θαυμάστρια της Pink πέταξε στη σκηνή τις στάχτες της μητέρας της (vid)

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Pink εμφανιζόταν ως headliner στο φεστιβάλ British Summer Time στο Hyde Park του Λονδίνου. Είχε μόλις ολοκληρώσει την ερμηνεία τεσσάρων τραγουδιών όταν παρατήρησε ένα μεγάλο σακουλάκι με λευκή σκόνη που είχε πεταχτεί στη σκηνή.

Η Pink, η διάσημη τραγουδίστρια, έμεινε έκπληκτη και σοκαρισμένη κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συναυλίας της, όταν ένας θαυμαστής πέταξε στη σκηνή μια τσάντα που περιείχε την αποτεφρωμένη σορό της μητέρας της.

Σε μια στιγμή δυσπιστίας, η Pink απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πράξης, ρωτώντας αν το σακουλάκι περιείχε τις στάχτες της μητέρας της. Εκφράζοντας την αβεβαιότητά της για το πώς ένιωθε, τοποθέτησε το πακέτο πίσω από τα ηχεία μπροστά από τη σκηνή και συνέχισε να ερμηνεύει το τρέχον τραγούδι της, «Just Like A Pill».

