Οι Disturbed επέστρεψαν στο Release Athens 2023: Συγκίνησαν, ξεσήκωσαν και γουστάραμε φουλ!

Ένα καυτό τριήμερο metal στο Release Athens Festival 2023, άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο και τους πάντα εντυπωσιακούς Disturbed!

Είναι ίσως οι βασιλιάδες του σύγχρονου metal και με την επιστροφή τους στην Αθήνα οι Disturbed φρόντισαν να μας το επιβεβαιώσουν! Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους επίσκεψη στη χώρα μας, το άκρως επιτυχημένο συγκρότημα από το Σικάγο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και πάλι στο πλαίσιο του Release Festival!

Το... πρόγευμα για μια υπέροχη metal βραδιά!

Πριν όμως o David Draiman και η παρέα του ανέβουν στη σκηνή, οι Bullet For My Valentine ήταν αυτοί που ανέλαβαν να... προετοιμάσουν το έδαφος. Όπως και έκαναν με απόλυτη επιτυχία! Το εκρηκτικό συγκρότημα από την Ουαλία, με νοσταλγικές επιτυχίες της μπάντας από τα 00's, κατάφερε να ηλεκτρίσει τον κόσμο που βρέθηκε στην Πλατεία Νερού! Κομμάτια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του κόσμου όπως το «You Want a Βattle? (Here's a War)» και φυσικά το «Tears Don't Fall».

Όταν τα mosh pits ηρέμησαν και η σκηνή άλλαξε, είχε έρθει η ώρα! Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, οι Disturbed μας καλωσόρισαν με το δυναμικό νέο τραγούδι τους «Hey You», από τον τελευταίο τους δίσκο, Divisive. Στη συνέχεια ακολούθησαν μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα διαχρονικά «Ten Thousand Fists» και «Prayer».

Στη συνέχεια, οι τόνοι έπεσαν. Με το συναισθηματικό και βαρύ «A Reason to Fight», ο David Draiman θέλησε να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη μάχη που δίνουν εκατομμύρια άνθρωποι με την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις. Δακρύζοντας πάνω στη σκηνή, θυμήθηκε θρυλικούς συναδέλφους του οι οποίοι δεν βρίσκονται πια στη ζωή, όπως ο Chris Cornell των Soundgarden, o Keith Flint των Prodigy και ο Chester Bennington των Linkin Park. Μάλιστα, μοιράστηκε με τον κόσμο πως οι δικοί του δαίμονες παραλίγο να τον καταβάλουν τον Φεβρουάριο που πέρασε, προσπαθώντας να δώσει ελπίδα σε όσους βιώνουν παρόμοια κατάσταση.

Κλείσιμο χωρίς... αρρώστια δεν γίνεται!

O heavy ήχος επέστρεψε και όλα τα μέλη της μπάντας είχαν την ευκαιρία τους να «κερδίσουν» τον κόσμο! Mike Wengren (ντραμς), Dan Donegan (κιθάρα) και John Moyer (μπάσο), ξεσήκωσαν τον κόσμο με τις ικανότητες τους σε τρία απολαυστικά σόλο. Η μαγική διασκευή του θρυλικού «The Sound Of Silence» των Simon & Garfunkel άγγιξε και τους πλέον... δύσπιστους, δείχνοντας την ικανότητα των Disturbed να εναλλάσσονται σε όλο το μουσικό φάσμα, αλλά και το τεράστιο ταλέντο του David Draiman στα φωνητικά.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της βραδιάς, τραγούδια όπως το «Indestructible» και το «Stricken» ξεσήκωσαν και πάλι την αρένα! Μάλιστα, όταν ολοκλήρωσαν το τελευταίο, αποχαιρέτησαν το κοινό με ένα απλό «καληνύχτα». Το κοινό... έκανε τη δουλειά του, ζήτησε περισσότερο και τελικά με τα... πολλά βγήκαν και πάλι στη σκηνή για ένα τελευταίο κομμάτι. Και πιο άλλο θα μπορούσε να είναι, πέρα από το θρυλικό πλέον «Down With The Sickness» από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο έχει αποκτήσει πλέον το δικό του legacy!

Και δυστυχώς, κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η βραδιά. Αφού ευχαρίστησαν τον κόσμο που βρέθηκε για ακόμα μια φορά κοντά τους και αποθέωσε το κοινό λέγοντας πως ήταν το καλύτερο μέχρι στιγμής στο tour. Αποθεώνοντας και τους Bullet For My Valentine, οι Disturbed αποχώρησαν και έδωσαν ραντεβού για την... επόμενη φορά. Την οποία όλοι μας περιμένουμε με ανυπομονησία!

Setlist

1. Hey You

2. Stupify

3. Ten Thousand Fists

4. Prayer

5. Are You Ready

6. Bad Man

7. A Reason to Fight

8. Land of Confusion

(Genesis cover)

9. The Game

10. The Sound of Silence

(Simon & Garfunkel cover)

11. Indestructible

12. The Light

13. Stricken

14. Down With the Sickness

Φωτογραφίες: Release Athens, Disturbed