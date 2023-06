Το κρουαζιερόπλοιο των 15 καταστρωμάτων ετοιμαζόταν προ ημερών να αποπλεύσει από λιμάνι στη Φλόριντα με προορισμό τις Μπαχάμες όταν «χτυπήθηκε» από έντονη βροχή και δυνατούς ανέμους.

Στιγμές πανικού στη Φλόριντα όταν καταιγίδα «χτύπησε» κρουαζιερόπλοιο που ετοιμαζόταν να αποπλεύσει.

Τη στιγμή που πανικόβλητοι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου τρέχουν να κρυφτούν ουρλιάζοντας ενώ ξαπλώστες και ομπρέλες στο κατάστρωμα ίπτανται από ισχυρή καταιγίδα, δείχνει βίντεο που έχει γίνει viral.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral pic.twitter.com/OTYFYZWczB