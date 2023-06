Οι «πονηροί» τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να γλυτώσει χώρο στις αποσκευές του (vid)

Δείτε πως μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο στις αποσκευές σας με τα πρωτότυπα packing hacks που προτείνει η Βρετανίδα travel blogger, Chelsea Dickenson.

«Ίσως θα έπρεπε να φορέσω όλα τα ρούχα μου ταυτόχρονα» έχετε πιθανότατα σκεφτεί κάθε φορά που δεν μπορείτε να χωρέσετε στις αποσκευές σας όλα σας τα ρούχα και το κόστος για μια επιπλέον βαλίτσα είναι αρκετά ακριβό.

Γι' αυτό η travel blogger Chelsea Dickenson αποφάσισε να αναλάβει δράση και με σχετικά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει πρωτότυπους τρόπυος πακεταρίσματος. «Μπορείτε να πακετάρετε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζετε», τονίζει στο CNN Travel. «Και θα σας πω ότι αυτό θα κάνει τις διακοπές σας καλύτερες».

Η 33χρονη Βρετανίδα blogger, δημιούργησε τη σελίδα Cheap Holiday Expert για να παρέχει συμβουλές και κόλπα για οικονομικές διακοπές. Η ίδια ταξιδεύει συχνά και μάλιστα με χαμηλό κόστος, όπως υπερηφανεύεται.

