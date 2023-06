Οι Simpsons το έκαναν πάλι: Είχαν προβλέψει το τραγικό φινάλε για το υποβρύχιο (vid)

Τις τελευταίες ώρες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με σκηνές από επεισόδιο των Simpsons, που «φωτογραφίζει» το τραγικό φινάλε για το υποβρύχιο.

Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, φαίνεται ότι ένα επεισόδιο της σειράς «The Simpsons», το οποίο φαινομενικά προέβλεψε την ύπαρξη του υποβρύχιου σκάφους του Τιτανικού, δεν ήταν τελικά μια περίπτωση διορατικότητας. Πρόσφατες αποκαλύψεις έριξαν φως στην πραγματική έμπνευση πίσω από το επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων, με τίτλο «Simpson Tide».

Αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν ήταν ένα χτύπημα προφητικής ιδιοφυΐας, αλλά μάλλον ένας φόρος τιμής στην ταινία του 1995 «Crimson Tide». Η αποκάλυψη αυτή προέρχεται απευθείας από τον Mike Reiss, βετεράνο σεναριογράφο και παραγωγό της σειράς, ο οποίος τυχαίνει να είχε μπει και ο ίδιος στο μοιραίο υποβρύχιο.

Ο Mike Reiss επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Post ότι ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το επεισόδιο, που προβλήθηκε τον Μάρτιο του 1998. Η ιστορία ακολουθούσε τον Homer, ο οποίος είχε πρόσφατα απολυθεί από τη δουλειά του ως επιθεωρητής πυρηνικής ασφάλειας για ένα περιστατικό που σχετιζεται με ντόνατ, να ενταχθεί στην εφεδρεία του Ναυτικού. Το επεισόδιο εμπνεύστηκε από την ταινία «Crimson Tide», με πρωταγωνιστές τους Denzel Washington και Gene Hackman. Ο Reiss και η ομάδα των σεναριογράφων του ανέπτυξαν μια πλοκή στην οποία ο Homer και ο από καιρό χαμένος πατέρας του, Mason Fairbanks, ξεκινούν μια περιπέτεια που περιλαμβάνει υποβρύχια σκάφη βαθέων υδάτων.

Did The Simpsons predict the missing Titanic sub scenario in this 2006 episode? pic.twitter.com/bbvGbrMjZw