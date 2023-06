Η Bild αντικαθιστά συντάκτες με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης

Εκατοντάδες απολύσεις αναμένονται στον όμιλο Axel Springer, αφού ορισμένοι ρόλοι «δεν θα είναι αναγκαίοι όπως σήμερα».

Η γερμανική εφημερίδα Bild πρόκειται να αντικαταστήσει σειρά θέσεων εργασίας με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η εφημερίδα «δυστυχώς θα αποχωριστεί συναδέλφους που έχουν καθήκοντα τα οποία στον ψηφιακό κόσμο εκτελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη ή/και από αυτοματοποιημένες διαδικασίες», ανέφερε η μητρική εταιρεία, Axel Springer, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό.

Οι ρόλοι των «συντακτών, του προσωπικού παραγωγής εντύπων, των επιμελητών, των διορθωτών και των επιμελητών φωτογραφιών δεν θα υπάρχουν, πλέον, όπως σήμερα», σύμφωνα με το email, το οποίο επικαλείται η Frankfurter Allgemeine.

German tabloid Bild to replace range of editorial jobs with AI.



It said the roles of “editors, print production staff, subeditors, proofreaders and photo editors will no longer exist as they do today”. https://t.co/2bHYLxFmgK