Μελέτη έδειξε πως ο ύπνος μέσα στην μέρα μπορεί να αποτρέψει την γήρανση

Πολυάριθμες μελέτες έχουν επισημάνει τα πιθανά οφέλη του ημερήσιου ύπνου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η απόλαυση ενός σύντομου ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μπορούσε να σχετίζεται με μεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου, διασφαλίζοντας ενδεχομένως την ευημερία του εγκεφάλου καθώς αυτός γερνάει.

Ενώ ορισμένες παλαιότερες μελέτες έχουν συνδέσει τους παρατεταμένους υπνάκους με πρώιμα σημάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ, πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύψει τα γνωστικά οφέλη των σύντομων power naps. Αυτά τα αναζωογονητικά διαλείμματα έχει βρεθεί ότι ενισχύουν τις μαθησιακές ικανότητες και τις γνωστικές επιδόσεις των ανθρώπων.

