Απάνθρωπο περιστατικό: Εταιρία ανάγκασε το προσωπικό να δουλεύει δίπλα στο πτώμα συναδέλφου που πέθανε από ανακοπή

Μια εταιρία στην Ισπανία ανάγκασε το προσωπικό να συνεχίσει να εργάζεται παρά το γεγονός ότι μια γυναίκα πέθανε εν ώρα εργασίας στο γραφείο.

Η γυναίκα, η οποία κατονομάζεται μόνο ως Inma και φέρεται να ήταν 57 ετών, είπε στους προϊσταμένους της ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής βάρδιάς της σε τηλεφωνικό κέντρο της Μαδρίτης που ανήκει στον όμιλο Konecta.

Αν και της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, πέθανε από καρδιακή ανακοπή λίγο αργότερα.

Οι συνάδελφοί της δήλωσαν στο εργατικό συνδικάτο CGT ότι όταν ρώτησαν τι έπρεπε να κάνουν, τους είπαν να «συνεχίσουν να εργάζονται» καθώς δέχονταν κλήσεις από πελάτες ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

