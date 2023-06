Από την Μπαρτσελόνα στο MasterChef: Ο νικητής του διαγωνισμού είχε προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα

Στα νεανικά του χρόνια, ο 39χρονος σήμερα Φερνάντεζ έδειξε τεράστιες δυνατότητες ως ποδοσφαιριστής μέσα στη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη La Masia.

Ο Eneko Fernandez, πρώην παίκτης των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είχε το προνόμιο να προπονηθεί από τον Πεπ Γκουαρδιόλα και να παίξει δίπλα στον ταλαντούχο Σέρχιο Μπούσκετς. Τώρα ανακηρύχθηκε νικητής του MasterChef στην Ισπανία.

Στα νεανικά του χρόνια, ο 39χρονος σήμερα Fernandez έδειξε τεράστιες δυνατότητες ως ποδοσφαιριστής μέσα στη φημισμένη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη La Masia. Υπό την καθοδήγηση του αξιόλογου προπονητή Πεπ Γκουαρντιόλα, τελειοποίησε τις ικανότητές του και βίωσε τη συγκίνηση να είναι συμπαίκτης με τον εξαιρετικό Σέρχιο Μπούσκετς. Ήταν μια εποχή γεμάτη ενθουσιασμό και υποσχέσεις για τον επίδοξο αθλητή.

Ωστόσο, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για τον Fernandez . Κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή του, ανακάλυψε ένα βαθύ πάθος για τις μαγειρικές τέχνες. Ορμώμενος από αυτή τη νεοαποκτηθείσα αγάπη, πήρε την τολμηρή απόφαση να μετατοπίσει την προσοχή του από το γήπεδο του ποδοσφαίρου στην κουζίνα.

