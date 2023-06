PS5 και PlayStation Plus συνδυάζονται τέλεια στο νέο πακέτο που έρχεται σύμφωνα με φήμες (εικόνα)

Γνωρίστε το νέο πακέτο της Sony για την κονσόλα νέας γενιάς της.

Η Sony θέλει να φέρει το PS5 σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές και από εδώ και στο εξής θα επενδύσει ιδιαίτερα και στα πακέτα.

Ένα από αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες φαίνεται πως θα είναι και ένα που θα περιλαμβάνει μια 24μηνη συνδρομή στην υπηρεσία PlayStation Plus Premium.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, αφού η ιαπωνική εταιρεία έχει εκφράσει πολλάκις την πρόθεσή της να ενισχύσει την συνδρομητική της βάση.

Το PlayStation Plus Premium συγκεντρώνει με τα τελευταία δεδομένα το 17% των συνολικών συνδρομών, ενώ το PlayStation Plus Extra το 13%, με το υπόλοιπο 70% να καλύπτεται από το PlayStation Plus Essential.

Μέσα σε όλα αυτά, οφείλουμε να σημειώσουμε πως πρόσφατα ανακοινώθηκε και η ενίσχυση των ακριβότερων πακέτων με το cloud streaming τίτλων του PS5, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα games θα μπορούν να παίζουν χωρίς να εγκαθίστανται.

Αναμένουμε νεότερα για το θέμα το επόμενο διάστημα.