8 παιχνίδια που ξεχώρισαν στο Summer Game Fest και έρχονται στο PlayStation (vids)

Νέοι τίτλοι σε γνωστές και «φρέσκες» σειρές έρχονται στα συστήματα της Sony.

To Summer Game Fest ήταν η κορυφαία εκδήλωση για την αγορά του gaming τους τελευταίους μήνες και έφερε στη δημοσιότητα πολλά νέα παιχνίδια και κυκλοφορίες. Μερικά από αυτά έρχονται σε κονσόλες PlayStation και το PlayStation Blog ξεχώρισε 8 από αυτά για να ενημερώσει τους κατόχους PS4 και PS5 στο τι να περιμένουν. Ας τα δούμε και μαζί.

Viewfinder

Ένας μυστηριώδης κόσμος και μια σειρά από φωτογραφίες που καθοδηγούν τον παίκτη πως να κινηθεί. Μία αλληλουχία γρίφων που πρέπει να λυθεί και να οδηγήσει ΄τον χαρακτήρα στο τέλος τους. Το παιχνίδι έρχεται στις 18 Ιουλίου 2023.

Hauntii

Στο Hauntii ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός συμπαθούς ομώνυμου φαντάσματος και πρέπει να τον βοηθήσει να ταξιδέψει στον κόσμο Eternity. Το νέο αυτό twin-stick shooter προσφέρει μια πιο χαλαρή έκδοση παραγωγών της κατηγορίας και αναμένεται το 2024.

Thirsty Suitors

To Thirsty Suitors είναι ένα παιχνίδι που αναμειγνύει τρία είδη με πολύ ξεχωριστά και «φρέσκα» γραφικά. Ο παίκτης συμμετέχει ως Jala και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα οικογενειακά προβλήματα της πρωταγωνίστριας, αλλά και να επιβιώσει χρησιμοποιώντας turn-based JRPG στιλ δράσης.

Cocoon

Το νέο puzzle game της Annapurna λέγεται Coccoon και θα καλέσει τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να ενεργοποιήσουν διάφορα συστήματα, να αντιμετωπίσουν εξωγήινους και να τηλεμεταφέρονται ανάμεσα σε σημεία κάθε επιπέδου.





Saltsea Chronicles

Μετά από μια μεγάλη πλυμμήρα, ο κόσμος καταστρέφεται και όσοι επιβιώνουν μεταφέρονται στη θάλασσα για να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Ο παίκτης αναλαμβάνει δράση ως Captain Maja και προσπαθεί να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, σε ένα νέο visual-novel adventure game.

Prince of Persia: The Lost Crown

Το θρυλικό Prince of Persia επιστρέφει με μια μοντέρνα εκδοχή του original τίτλου. Οι παίκτες θα χρησιμοποιήσουν την πίστα και τα όπλα τους για να τα βάλουν με τους αντιπάλους και να αποφύγουν όλες τις παγίδες. Κυκλοφορεί στις 18 Ιανουαρίου 2024.

Sonic Superstars

Μια «φρέσκια» οπτική στην παραδοσιακή συνταγή των Sonic games, όπου οι παίκτες θα αξιοποιήσουν παλιές και νέες δυνατότητες του Sonic και τις παρέας του για να διασχίσουν όλα τα επίπεδα. Το παιχνίδι αναμένεται στα τέλη του 2023.

Foamstars

Το νέο IP της Square Enix που προσφέρει μάχες με αφρό και δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να διαλέξουν όπλο και να καταστρώσουν κατάλληλα τη στρατηγική τους. Αναμένεται σε PS4 και PS5 το επόμενο χρονικό διάστημα.