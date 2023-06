Χαλαρός τύπος αδιαφορεί για την ένοπλη ληστεία σε μπαρ και συνεχίζει να πίνει μπύρα ενώ όλοι κρύβονται (vid)

«Τέρας» ψυχραιμίας στάθηκε ένας άνδρας όταν μπούκαραν ληστές στο μπαρ που έπινε το ποτό του.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο με μια ένοπλη ληστεία σε μπαρ. Εκείνη την ώρα στη μπάρα κάθονται θαμώνες και πίνουν το ποτό τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν οι ένοπλοι ληστές μπουκάρουν, τόσο οι πελάτες όσο και το προσωπικό πανικοβάλλονται και προσπαθούν με κάποιον τρόπο να καλυφθούν.

Όλοι εκτός από έναν άντρα, ο οποίος δεν κουνιέται καν από τη θέση του και συνεχίζει ατάραχος να κοιτάζει το κινητό του πίνοντας το ποτό του. Μένει μόνος στην καρέκλα της μπάρας μέχρι που τον πλησιάζει ο ληστής με το όπλο παρατεταμένο.

Προσπαθεί να το πάρει το κινητό μέσα από τα χέρια, αλλά ο άνδρας δεν του το αφήνει. Εξακολουθεί να είναι χαλαρός και μάλιστα, στη συνέχεια ανάβει τσιγάρο.

A man robs a bar with a gun and one of the men sitting at the bar isn’t even phased one bit 👀pic.twitter.com/zpbghcgh0S