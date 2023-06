Ο Τραμπ χρησιμοποιεί μονόλογο από την ταινία «Air» στην εκστρατεία του: Άφλεκ και Ντέιμον του το απαγόρευσαν (vid)

Το Σάββατο (10/6), ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα βίντεο για τη συγκέντρωσης κεφαλαίων στην πλατφόρμα του Truth Social, εν όψει της προεκλογικής περιόδου.

Η εταιρεία παραγωγής των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, Artists Equity, δήλωσε ότι «δε έχει δώσει τη συναίνεσή της» να χρησιμοποιείται ο μονόλογος από την ταινία «Air» σε μια νέα προεκλογική διαφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Σάββατο (10/6), ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα βίντεο για τη συγκέντρωσης κεφαλαίων στην πλατφόρμα του Truth Social, εν όψει της προεκλογικής περιόδου. Η διαφήμιση περιλαμβάνει πλάνα του πρώην προέδρου, από όλη του την ζωή, ενώ ακούγεται ο μονόλογος του Ματ Ντέιμον από την ταινία «Air».

«Δεν είχαμε καμία προηγούμενη γνώση, δεν συναινέσαμε και δεν εγκρίναμε κανένα βίντεο ή ηχητικό απόσπασμα από το "Air", το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε από την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ ως πολιτική διαφήμιση ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση», δήλωσε στο Variety εκπρόσωπος της εταιρείας των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, Artists Equity.

