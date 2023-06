Πρώτη δίκη κατά της BioNTech για παρενέργειες του εμβολίου της Covid-19

Για πρώτη φορά στη Γερμανία σήμερα δικαστήριο θα εξετάσει αγωγή γυναίκας γιατρού, η οποία ζητάει αποζημίωση για βλάβες που υποστηρίζει πως υπέστη από το εμβόλιο της BioNTech.

Η πρώτη αστική αγωγή κατά της κατασκευάστριας εταιρείας εμβολίων Biontech με την κατηγορία περί σοβαρών παρενεργειών εμβολιασμού ξεκινά στο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου με την γιατρό να ζητά σημαντικό ποσό για αποζημίωση.

Η γιατρός ισχυρίζεται ότι υπέστη σοβαρές παρενέργειες από τον εμβολιασμό κατά της Covid-19. Το εμβόλιο πωλείται στη Γερμανία από την Biontech με την επωνυμία Comirnaty. Η ενάγουσα φέρεται να υπέφερε από δύσπνοια και καρδιακή αρρυθμία και ως εκ τούτου βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για αρκετές εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, η γιατρός ισχυρίζεται ότι υποφέρει από πόνο στο πάνω μέρος του σώματος, εξάντληση και διαταραχές ύπνου. Ως εκ τούτου, μήνυσε την κατασκευάστρια εταιρεία Biontech διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 150.000 ευρώ.

Germany's BioNTech is facing compensation claims for alleged side effects from its Comirnaty vaccine.



Millions in Germany received the jab, which authorities say saved many lives in the pandemic. https://t.co/eQlNl4HhII