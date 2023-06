Η στιγμή που 9χρονο αγόρι παίζει σε φουσκωτή μπάλα και τoν παρασύρει ο αέρας (vid)

Το αγόρι συμμετείχε στη δραστηριότητα που ονομάζεται «zorbing» σε μια φουσκωτή πισίνα στο Southport Food And Drink Festival, όταν μια ριπή ανέμου κυριολεκτικά τον πέταξε στον αέρα.

Στιγμές αγωνίας έζησε ένα 9χρονο αγόρι μέσα σε μια φουσκωτή μπάλα τύπου «zorb» όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο πριν καταλήξει στο έδαφος σε φεστιβάλ στη Βρετανία.

Το περιστατικό συνέβη στο Λίβερπουλ την περασμένη Κυριακή (4/6) και το 9χρονο αγόρι νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή.

Το αγόρι συμμετείχε στη δραστηριότητα που ονομάζεται «zorbing» σε μια φουσκωτή πισίνα στο Southport Food And Drink Festival, όταν μια ριπή ανέμου κυριολεκτικά τον πέταξε στον αέρα, σύμφωνα με την Daily Mail.

