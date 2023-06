Ανακοινώθηκε νέο Prince of Persia videogame με υπότιτλο The Lost Crown (vid)

Η Ubisoft έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε το πρώτο σύγχρονο Prince of Persia.

Η Ubisoft αποκάλυψε το νέο της Prince of Persia, το οποίο θα κυκλοφορήσει ως Prince of Persia: The Lost Crown.

Το παιχνίδι παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Summer Game Fest 2023 και θα ανήκει στην κατηγορία των side-scrollers.

Το gameplay του θυμίζει το αρχικό game και οι παίκτες θα κληθούν να ελέγχουν τον πρωταγωνιστή, να αντιμετωπίσουν πολλούς και διαφορετικούς εχθρούς, να σκαρφαλώσουν σε διάφορα σημεία της πίστας και να λύσουν αρκετούς γρίφους.

Το Prince of Persia: The Lost Crown αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου 2024 για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Sκαι Nintendo Switch.