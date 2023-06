To Instagram ετοιμάζει δικό του AI Chatbot για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους χρήστες

Η γνωστή πλατφόρμα θέλει να προσθέσει ακόμη μια ενδιαφέρουσα λειτουργία.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα AI Chatbots μπαίνουν ολοένα και σε περισσότερες εφαρμογές της καθημερινότητάς μας και έτσι μετά τα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, φαίνεται πως και το Instagram κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η πλατφόρμα της Meta ετοιμάζει μια λειτουργία που θα ενεργοποιεί ένα AI Chatbot για να μιλάτε μαζί του και να σας βοηθάει να βρίσκετε περισσότερο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει και σας αφορά.

Βάσει μιας εικόνας που εμφανίστηκε από τον προγραμματιστή Alessandro Paluzzi, το Instagram θα μπορεί να σας συμβουλεύει και να ξεκινάει μαζί σας διάλογο μέσα από 30 διαφορετικές προσωπικότητες τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να διαλέγετε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο.

Το AI Chatbot θα μπορεί να σας προτείνει περιεχόμενο, αλλά και να συντάσσει εκ μέρους σας κάποια μηνύματα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο σχετικά με το πότε θα το δούμε να μπαίνει σε λειτουργία για όλους τους χρήστες.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots) to your chats for a more fun and engaging experience



AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w