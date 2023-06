Ξέχασαν φέρετρο με νεκρό στο αεροπλάνο: Γύρισε στην Ελλάδα

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας Ιρλανδός πέθανε στην Ελλάδα. Η σορός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ιρλανδία, όμως το φέρετρο δεν ξεφορτώθηκε από το αεροπλάνο, όταν αυτό προσγειώθηκε στο Δουβλίνο.

Ένα φέρετρο με νεκρό μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Ελλάδα στο Δουβλίνο, αλλά γύρισε πίσω, λόγω λάθους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας Ιρλανδός πέθανε στην Ελλάδα. Η σορός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ιρλανδία, όμως το φέρετρο δεν ξεφορτώθηκε από το αεροπλάνο, όταν αυτό προσγειώθηκε στο Δουβλίνο.

Remains of Irishman were accidentally left on plane at Dublin Airport and sent back to Greece https://t.co/iZM8fGfYqa