Συναγερμός στις ΗΠΑ: Μυστηριώδης «έκρηξη» ακούστηκε σε όλη την Ουάσινγκτον

Ο δυνατός κρότος ακούστηκε μέχρι τη Βόρεια Βιρτζίνια και το Μέριλαντ.

Μια μυστηριώδης έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη έκταση γύρω από την Ουάσινγκτον το απόγευμα της Κυριακής(04/06), σύμφωνα με την independent.

🚨🇺🇸Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. The sound was even heard in Northern Virginia and Maryland. ... Updating pic.twitter.com/1cKBKoMCPH