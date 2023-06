Σπάνιο παιχνίδι του SEGA Mega Drive πουλήθηκε σχεδόν έναντι 10 χιλιάδων δολαρίων!

Απίστευτο ποσό για έναν τίτλο που δύσκολα βρίσκει κανείς ακόμη και σήμερα

Ένα σπάνιο αντίτυπο παιχνιδιού του SEGA Mega Drive κατάφερε να πουληθεί με ένα ποσό κοντά στα 10 χιλιάδες δολάρια.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Fusion R Gamer, μία ευρωπαϊκή έκδοση (PAL) του Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs αγοράστηκε από συλλέκτη έναντι 9800 δολαρίων μέσω του eBay.

Το παιχνίδι θεωρείται ένα από τα… «Άγια Δισκοπότηρα» των Ευρωπαίων συλλεκτών παιχνιδιών Mega Drive, τη στιγμή πάντως που η αντίστοιχη αμερικανική έκδοση είναι το εντελώς αντίθετο, αφού μπορεί να βρει κανείς μία στην τιμή των 5-20 δολαρίων.

Ο λόγος για αυτή τη διαφορά είναι πως ενώ ήταν έτοιμο να διατεθεί στην Ευρώπη, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή και δεν βγήκε ποτέ στα ράφια των καταστημάτων.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του 2017, η EA είχε θέματα με τα δικαιώματα του ΝΒΑ στις ευρωπαϊκές αγορές και έτσι δεν πρόλαβε να καλύψει την συγκεκριμένη κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής είναι γνωστό πως υπάρχουν μόλις 13 αντίτυπα της PAL έκδοσης.