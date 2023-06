Νέο ατύχημα και πτώση για τον Τζο Μπάιντεν σε live μετάδοση: Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η...τούμπα του (vid)

Αναστάτωση στη φρουρά του προκάλεσε η πρώτη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, αμέσως μετά το τέλος ομιλίας του σε εκδήλωση αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έπεσε στη σκηνή κατά την τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο την Πέμπτη.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία και προχώρησε σε χειραψία με τους αποφοίτους, έπεσε κοντά στην εξέδρα και γρήγορα βοηθήθηκε από τους γύρω του για να επιστρέψει στα πόδια του.

BREAKING: Joe Biden falls during US Air Force graduation ceremony visit.https://t.co/PAiZ4D1jU3



