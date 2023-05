Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε τα νέα προϊόντα ήχου και εικόνας για το 2023

Καθηλωτικές εμπειρίες σε όλο το line up των συσκευών της Samsung.

Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση για τα ΜΜΕ τις νέες εμπειρίες προβολής, που αντιπροσωπεύουν το όραμα της Samsung για «Οθόνες Παντού, Οθόνες για Όλους». Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ειδικά διαμορφωμένα, θεματικά Samsung corners, που αντανακλούσαν την ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας της Samsung.

Από την κατηγορία των premium τηλεοράσεων, η εταιρεία παρουσίασε:

- τη Neo QLED 8K, που αποτελεί αιχμή στην τεχνολογίας οθόνης με ανάλυση 8Κ, αποτυπώνοντας ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες

- τη Neo QLED 4K με τεχνολογία Quantum Matrix και μινιμαλιστικό σχεδιασμό Infinity One.

- τη νέα OLED 4K S95C, που πρωταγωνίστησε στο ειδικό Samsung Gaming corner, με δυναμική ποιότητα εικόνας, που ξεχωρίζει για τα βαθιά επίπεδα μαύρου και τα ζωντανά χρώματα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές παιχνιδιού.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχαν οι lifestyle τηλεοράσεις και projectors της Samsung, καθώς και τα αξεσουάρ της σειράς, που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον με τον υψηλής αισθητικής σχεδιασμό και τις καινοτόμες λειτουργίες που προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν:

- η The Frame 2023, που ενσωματώνει την Matte Display οθόνη για εμπειρία προβολής χωρίς ανακλάσεις και μια σειρά από δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως η αυτόματη περιστρεφόμενη βάση για κάθετη ή οριζόντια προβολή, αλλά και το studio stand για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία τοποθέτησης.

- η The Serif με τον μοναδικό 360ο σχεδιασμό, τις απεριόριστες δυνατότητες θέασης από κάθε γωνία του χώρου και την αποσπώμενη βάση.

- η The Sero, η πιο mobile-friendly τηλεόραση της Samsung, που διακρίνεται για την προηγμένη καινοτομία κάθετης ή οριζόντιας προβολής, το δυναμικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα συνεργασίας με το smartphone του χρήστη.

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν, επίσης, οι καινοτόμες λύσεις προβολών της Samsung. Μάλιστα, για την ίδια την προβολή χρησιμοποιήθηκε ο επιβλητικός προτζέκτορας The Premiere 4K. Οι καλεσμένοι είχαν live εμπειρία της θεαματικής, home cinema εμπειρίας υψηλής ευκρίνειας του προβολέα με τεχνολογία τριπλού λέιζερ. Ταυτόχρονα, ένα από τα δωμάτια του χώρου ήταν αφιερωμένο στη διασκέδαση, χωρίς όρια, που προσφέρει ο φορητός προτζέκτορας The Freestyle. H ελαφριά, φορητή συσκευή συνδυάζει τις λειτουργίες τελευταίας τεχνολογίας προβολέα, έξυπνου ηχείου και ambient lighting σε μία μόνο συσκευή.

Έχοντας αναγνωριστεί ως κορυφαία εταιρεία στην παγκόσμια αγορά soundbar, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς FutureSource Consulting, η Samsung Electronics διαθέτει προτάσεις ήχου που συνδυάζονται με τις τηλεοράσεις της εταιρείας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Στην εκδήλωση, τα νέα μοντέλα της premium σειράς soundbar Q series, όπως η κορυφαία HW-Q990C, καθώς και η Ultra Slim HW-S800B, ήταν συνδεδεμένα με premium Samsung τηλεοράσεις, χαρίζοντας τρισδιάστατο, καθηλωτικό ήχο από άκρη σε άκρη. Ακόμη, το μουσικό παλμό έδωσαν τα Samsung Sound Towers MX-ST40B και MX-ST50B, με δυναμικό, αμφίδρομο ήχο, ισχύ έως 160 watt, επιπλέον λειτουργίες φωτισμού και μια σειρά από προηγμένες δυνατότητες σύνδεσης με smartphone.

Ο Γιώργος Τσαούσης, Επικεφαλής του τμήματος Consumer Electronics της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα & Κύπρο δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι για το φετινό line up των προϊόντων ήχου και εικόνας μας. Για το 2023, η Samsung προσφέρει κορυφαίες προτάσεις για home entertainment, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας A/V προϊόντα. Οθόνες υψηλής ευκρίνειας, soundbars που προσφέρουν καθηλωτικό ήχο και προτζέκτορες που ξεχωρίζουν, απαρτίζουν ένα portfolio για κάθε ανάγκη και επιθυμία premium, lifestyle και gaming συσκευών».