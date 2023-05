Αυτή είναι η αεροπορική εταιρεία που θα σας ζητήσει να ζυγιστείτε πριν ταξιδέψετε

«Βγάλτε τα παπούτσια σας, αφήστε στην άκρη τα κλειδιά σας, ανεβείτε στη ζυγαριά». Αυτά ζητά από τους επιβάτες αεροπορική εταιρεία. λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο.

Είναι γνωστό πως οι κανόνες ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών έχουν γίνει αρκετά «σφιχτοί» τα τελευταία χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, φαίνεται πως έχουν γίνει και λιγάκι περίεργοι.

Όπως στο παράδειγμα της Air New Zealand, η οποία ευθυγραμμίστηκε αμέσως με τις οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας, ζητώντας της να ζυγίζει τους επιβάτες που αναχωρούν με διεθνείς πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ώκλαντ έως και τις 2 Ιουλίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο η εθνική αεροπορική εταιρεία της χώρας αποκαλεί «έρευνα βάρους επιβατών» και αποτελεί έναν τρόπο συλλογής δεδομένων σχετικά με το βάρος του φορτίου και την κατανομή των αεροπλάνων. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η ίδια η η εταιρεία.

«Ζυγίζουμε ό,τι πηγαίνει στο αεροσκάφος, από το φορτίο μέχρι τα γεύματα στο αεροσκάφος και τις αποσκευές στο αμπάρι. Για τους πελάτες, το πλήρωμα και τις τσάντες καμπίνας, χρησιμοποιούμε μέσο βάρος, το οποίο λαμβάνουμε από τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας».

