Οι φορές που το Black Mirror προέβλεψε το μέλλον (vids)

Η νέα σεζόν του Black Mirror πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και σύμφωνα με κριτικούς πρόκειται να είναι η πιο ανατρεπτική.

Το Black Mirror, η διάσημη ανθολογική σειρά επιστημονικής φαντασίας, έχει κερδίσει τη φήμη για τη σκοτεινή και προκλητική απεικόνιση των πιθανών συνεπειών των τεχνολογικών εξελίξεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής της, η σειρά παρουσίασε πολλές ιστορίες που προμήνυαν με ανατριχιαστικό τρόπο τις εξελίξεις στον δικό μας κόσμο. Ακολουθούν οι περιπτώσεις όπου το Black Mirror προέβλεψε απρόσμενα το μέλλον.

The National Anthem

Αυτό το επεισόδιο απεικονίζει έναν φανταστικό Βρετανό πρωθυπουργό να αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα, όταν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας κρατείται όμηρος. Εντυπωσιακά, είχε απήχηση σε γεγονότα της πραγματικής ζωής, θυμίζοντας σκάνδαλα που αφορούσαν δημόσια πρόσωπα και αμφιλεγόμενα ζητήματα.

Αυτό το επεισόδιο παρουσίασε μια δυστοπική κοινωνία όπου οι άνθρωποι παράγουν ενέργεια κάνοντας πετάλι σε στατικά ποδήλατα. Αυτή η ιδέα απηχούσε την άνοδο των συσκευών παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και την αυξανόμενη εστίαση σε παιχνιδοποιημένες ρουτίνες άσκησης.

Σε αυτό το επεισόδιο, οι ζωές των ατόμων περιστρέφονται γύρω από τις συνεχείς αξιολογήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθορίζοντας την κοινωνική τους θέση και τις ευκαιρίες τους. Η απεικόνιση της εμμονής με τη διαδικτυακή επικύρωση αντικατοπτρίζει στενά την άνοδο της κουλτούρας των influencers και τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική ζωή.

Αυτό το επεισόδιο διερεύνησε την ιδέα της χρήσης της τεχνολογίας για την τιμωρία των εγκληματιών, διαγράφοντας τις αναμνήσεις τους και υποβάλλοντάς τους σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συναισθηματικών βασανιστηρίων. Παρουσιάζει ομοιότητες με τις συζητήσεις γύρω από την ποινική δικαιοσύνη, την επανένταξη και την ηθική της τιμωρίας.

Hated in the Nation

Το επεισόδιο παρουσίασε αυτόνομες ρομποτικές μέλισσες που μετατρέπονται σε θανατηφόρα όπλα, αντανακλώντας τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των drones και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην επιτήρηση ή τον πόλεμο.

The Entire History of You