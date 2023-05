Το νέο Alone in the Dark έρχεται τον φετινό Οκτώβριο με cast «φωτιά»

Γνωρίστε το εγχείρημα επαναφοράς του δημοφιλούς game στο σήμερα.

H Pieces Interactive, το σουηδικό στούντιο της THQ Nordic, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Alone in the Dark remake για τις 25 Οκτωβρίου 2023.

Το παιχνίδι έρχεται σε PC, PS5 και Xbox Series X/S με ένα πολύ «δυνατό» καστ που περιλαμβάνει τους ηθοποιούς David Harbour (Stranger Things, Black Widow) και Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy).

H ιστορία φέρνει τους δύο πρωταγωνιστές Edward Carnby και Emily Hartwood σε μία μυστηριώδη έπαυλη, όπου και θα πρέπει να λύσουν όλα τα μυστήρια και να αντιμετωπίσουν τα τέρατα που θα τους επιτεθούν.

Για όσους θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση του παιχνιδιού, υπάρχει ήδη διαθέσιμο ένα demo-πρόλογος που προσφέρει απλά μια αίσθηση περιπλάνησης με την νεαρή Grace Saunders.

Το αρχικό game κυκλοφόρησε το 1992 και ο δημιουργός του (Frederick Raynal) μίλησε για το εγχείρημα του remake τονίζοντας πως η νέα ομάδα τα πήγε περίφημα.

Όσοι προ-παραγγείλουν το Alone in the Dark θα αποκτήσουν το Decerto 1992 Costume Pack DLC που θα τους επιτρέπει να αλλάξουν τα μοντέλα των χαρακτήρων με αυτά του πρώτου game.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο αναλυτικό trailer του νέου παιχνιδιού εδώ.