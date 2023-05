Μέσα στο «καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου»: Το απίστευτα εξωφρενικό ινδικό παλάτι κρίθηκε ως το κορυφαίο κατάλυμα

Πλάνα αποκαλύπτουν γιατί αυτό το ινδικό... αξιοθέατο που έχει υποδεχτεί τον βασιλιά Κάρολο ονομάστηκε το Νο1 κατάλυμα από το Tripadvisor.

Το Rambagh Palace στην Τζαϊπούρ της Ινδίας, βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας "Top Hotels" στην κατάταξη Travellers' Choice Best of the Best Hotels του Tripadvisor για το 2023, μετά από ανάλυση των κριτικών για 1,5 εκατομμύριο καταλύματα.

Προσελκύοντας διάσημα πρόσωπα, το ξενοδοχείο, το οποίο έχει περισσότερες από 5.400 πολυπόθητες κριτικές "πέντε φυσαλίδων" στο Tripadvisor, έχει φιλοξενήσει τον βασιλιά Κάρολο, την Τζάκι Ωνάση και τον λόρδο Mountbatten.

Η ιδιοκτησία, η οποία βρίσκεται 8 χλμ. έξω από τα τείχη της Τζαϊπούρ - γνωστής ως "Ροζ Πόλη" χάρη στις σκονισμένες ροζ προσόψεις των κτιρίων της - ξεκίνησε ως σπίτι στον κήπο για την επικεφαλής κυρία επί των τιμών της βασίλισσας, Maharani Chandravati, το 1835 και αργότερα μετατράπηκε σε βασιλικό καταφύγιο.

Μετατράπηκε σε παλάτι στις αρχές του 20ού αιώνα, με τον μαχαραγιά Sawai Man Singh II να προσθέτει αρκετές βασιλικές σουίτες στην ιδιοκτησία τη δεκαετία του 1930.

Από τη δεκαετία του 1950 λειτουργεί ως ξενοδοχείο και σήμερα προσφέρει 78 "εκπληκτικά ανακαινισμένα" δωμάτια και σουίτες που αποτελούσαν παλαιότερα τα δωμάτια του μαχαραγιά.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα "βασιλικό ινδικό γεύμα" στο εστιατόριο Suvarna Mahal, την πρώην αίθουσα χορού του παλατιού, χτισμένη σε γαλλικό στιλ του 18ου αιώνα με "τεράστιους" κρυστάλλινους πολυελαίους. Πολλές κριτικές του Tripadvisor για το ξενοδοχείο είναι γεμάτες επαίνους, με τον χρήστη "Keshav Jumani" να το περιγράφει ως "ένα υπέροχο θέαμα που όλοι πρέπει να βιώσουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους".