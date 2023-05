Το Meta φέρνει την ανταγωνιστική πλατφόρμα του Twitter μέσα στον επόμενο μήνα

Ένας ακόμη αντίπαλος για την πλατφόρμα του Ελον Μασκ (πηγή εικόνας: Reuters)

Το γεγονός ότι η Meta ετοιμάζει μια ανταγωνιστική πλατφόρμα για το Twitter το ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό, μιας και υπάρχουν αρκετές σχετικές διαρροές και πληροφορίες.

Φαίνεται πως το κοινό ψάχνει εναλλακτικές όπως τα Mastodon και Bluesky και έτσι η Meta φέρνει τη δική της πρόταση, αρκετά νωρίτερα απ’ όσο περιμέναμε.

Συγκεκριμένα, μετά από αρκετούς μήνες φημολογίας, η πλατφόρμα θα κάνει πρεμιέρα σύντομα, όπως καταγράφει και η ειδική στο digital media marketing Lia Haberman.

Η ίδια σημειώνει σε αναρτήσεις της πως η πλατφόρμα είναι κοντά στο τέλος της ανάπτυξής της και εκτιμάται πως θα διατεθεί έως και τα τέλη Ιουνίου. Η Meta έχει κάνει ήδη συναντήσεις με ορισμένους δημιουργούς περιεχομένου για να παρουσιάσει τα σχέδιά της.

Η νέα πλατφόρμα που ονομάζεται «Instagram for your thoughts» θα θυμίζει αρκετά το Twitter και μπορείτε να δείτε περισσότερα στα παρακάτω tweets.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl