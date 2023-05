MSI 2023: Όλα όσα είδαμε στο διήμερο των τελικών στο Λονδίνο

Το Gazzetta ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δει τους τελικούς του MSI 2023.

To Σαββατοκύριακο έλαβε χώρα στο Λονδίνο το MSI 2023, ένα από τα κορυφαία ετήσια events στο πρωτάθλημα του League of Legends, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μερικών εκ των κορυφαίων ομάδων και παικτών στην Μ. Βρετανία.

Το Gazzetta βρέθηκε στην Copper Box Arena και καταγράφει όλα όσα είδε και έζησε.

Το Σάββατο, ο αγώνας μεταξύ BiliBili Gaming και T1 έληξε με νικήτρια την πρώτη με σκορ 3-1, αφού η δευτεραθλήτρια Κίνας έδειξε πιο σταθερό πρόσωπο και πλάνο στον αγώνα. Σημαντικό, δε, ότι τα μεγάλα αστέρια της Τ1 (Faker και Oner) δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και έτσι φτάσαμε σε έναν τελικό ανάμεσα σε JD Gaming και BiliBili Gaming.

Περνώντας στον τελικό, οι αγώνες ξεκίνησαν με άλλη μια φαντασμαγορική τελετή.

Στα αγωνιστικά, η JDG φαίνεται πως βρέθηκε σε καλύτερη μέρα και έτσι κατάφερε να επικρατήσει της BLG με 3-1, διατηρώντας τις επιδόσεις της σε υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Η ομάδα δήλωσε ικανοποιημένη από την τελική της απόδοση και άφησε αρκετές υποσχέσεις για το μέλλον.

Από την πλευρά της, η BLG δήλωσε πως πέτυχε κάτι αλλά δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης, οπότε οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.

There are regrets left here.

But, we are still young.

See you, London! pic.twitter.com/zFSgH5h72b