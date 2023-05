Φρίκη στις ΗΠΑ: Έγκυος δολοφόνησε το 2 ετών παιδί της και μετά αυτοκτόνησε

Μια 33χρονη στις ΗΠΑ, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη σκότωσε τον 2χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο πατέρας της Elizabeth Lawley εντόπισε τη σορό της κόρης του και του 2 ετών γιος της μέσα στο σπίτι του στο Αντιάχο, των ΗΠΑ. Η γυναίκα βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του γύρω στις 6 το απόγευμα και υπέθεσε ότι η κόρη του και το εγγόνι του κοιμόνταν. Όταν γύρω στις 20.00 πήγε στο δωμάτιο τους για να δει τι κάνουν, βρήκε τα πτώματα τους.

