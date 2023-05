Βρέθηκε μια αγνοούμενη κοπέλα χάρη σε εκπομπή του Netflix (vid)

Τα «Άλυτα Μυστήρια» βοήθησαν για ακόμη μια φορά στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης.

H Kayla Unbehaun ήταν μια από τις άλυτες υποθέσεις της γνωστής εκπομπής «Unsolved Mysteries» του Netflix, η οποία εδώ και χρόνια αγνοούνταν. Τελικά χάρη στα «Άλυτα Μυστήρια» η κοπέλα βρέθηκε επειδή την αναγνώρισε μια γυναίκα που είχε παρακολουθήσει το επεισόδιο της εκπομπής.

Όλα ξεκίνησαν το 2017 όταν η μικρή Kayla είχε επισκεφθεί τη μητέρα της, η οποία είχε το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της, αλλά όχι την πλήρη κηδεμονία του. Όταν ο πατέρας της πήγε να την πάρει την επόμενη μέρα ανακάλυψε ότι τόσο η μητέρα όσο και η κόρη του είχαν εξαφανιστεί. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνη για τον εντοπισμό της Kayla που διήρκησε χρόνια ολόκληρα, μόνο που τα ίχνη της τελικά χάθηκαν. Για αυτό τον λόγο κατέληξε η υπόθεσή της στην εκπομπή του Netflix και συγκεκριμένα στο επεισόδιο 9 με τίτλο «Abducted by a Parent» της 3ης σεζόν.

Τον περασμένο Απρίλιο μάλιστα το Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ δημοσίευσε μια φωτογραφία που έδειχνε την ηλικιακή εξέλιξη της Κέι και πως μοιάζει πλέον σε ηλικία 15 ετών.Μια ιδιοκτήτρια καταστήματος στη Βόρεια Καρολίνα εντόπισε τυχαία την Kayla σε ένα εμπορικό κέντρο και την αναγνώρισε από την τηλεοπτική σειρά. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία βρήκε την Kayla και την έθεσε υπό καθεστώς προστασίας.

An Unsolved Mysteries viewer has closed a case!



A store owner in North Carolina recognized Kayla Unbehaun — who was abducted in 2017 by her non-custodial mother — from the roll call in Volume 3, Episode 9. Kayla, now 15, is expected to return to her family in Illinois. pic.twitter.com/q8mTegq6xN