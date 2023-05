H Mia Khalifa έδωσε διάλεξη στο Oxford University: Αποθεώθηκε από τους ενθουσιασμένους φοιτητές (vid)

Μια νέα πανεπιστημιακή καριέρα φαίνεται να ανοίγει για τη Mia Khalifa.

Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης βρέθηκε προσκεκλημένη η Mia Khalifa, προκειμένου να δώσει μια διάλεξη και όπως ήταν λογικό αποθεώθηκε από τους ενθουσιασμένους σπουδαστές.

Η πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες έδωσε μια διάλεξη για τη σημασία του να βάζει κάποιος επαγγελματικά όρια αλλά και προσωπικά, όπως και το να μοιράζεται πτυχές της προσωπικής του ζωής.

«Η χθεσινή ομιλία μου στην Ένωση Φοιτητών της Οξφόρδης ήταν μία από εκείνες τις εμπειρίες μου, που είχα πλήρη επίγνωση του πόσο τυχερή ήμουν που την έζησα», έγραψε η Khalifa στο Instagram.

«Ευχαριστώ πολύ το @theoxfordunion για την ευκαιρία να μιλήσω σε ένα τόσο ιστορικό κτίριο. Αυτό που κάνετε είναι απίστευτα σημαντικό και είναι τιμή μου που βρέθηκα για εκεί για να μιλήσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Thank you to the @OxfordStudents for inviting me to speak on something so important to me. I’m humbled by the history of the institution and the previous speakers at the Union, this is forever a core memory and something I can’t wait to show my future kids their mom did 🥹 pic.twitter.com/B7BTzKdbZw