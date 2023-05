Αυστραλία: Λύθηκε γρίφος ναυαγίου μετά από μισό αιώνα

Η επιστημονική έρευνα έδωσε απαντήσεις για ναυάγιο το οποίο είχε λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 1973 στην Τασμανία.

Μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, λύθηκε ο γρίφος του ναυαγίου του MV Blythe Star το οποίο βυθίστηκε ανοιχτά της Τασμανίας.

Χρειάστηκαν έρευνες χρόνων από τον Οργανισμό Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας (υπηρεσία του Αυστραλιανού κράτους) έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η θέση του ναυαγίου και οι απορίες μισού αιώνα να απαντηθούν.

Closure of a 50-year-old mystery. 🚢



During a research voyage with @UTAS_, our team aboard #RVInvestigator has confirmed the location of the #MVBlytheStar which disappeared after leaving Hobart in October 1973. https://t.co/fFiHaiYQfe