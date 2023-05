Η Linda Yaccarino και επίσημα νέα CEO του Twitter

Θα συνεχίσει στη θέση του Elon Musk, ο οποίος και την υποδέχτηκε θερμά.

Το Twitter έχει πλέον νέο στέλεχος στη θέση του CEO και συγκεκριμένα την πρώην επικεφαλής του τομέα διαφήμισης της NBCUniversal, την Linda Yaccarino.

O Elon Musk έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις, τονίζοντας πως πλέον θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας και όλο το κομμάτι του business της εταιρείας, τη στιγμή που ο ίδιος θα στραφεί κυρίως στον τομέα σχεδιασμού και νέων τεχνολογιών.

«Είμαι ενθουσιασμένος που υποδέχομαι την Linda Yaccarino στη θέση της νέας CEO του Twitter και περιμένω να εξελίξει την πλατφόρμα στο X, την εφαρμογή για τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter.

Οι φήμες για την Yaccarino ξεκίνησαν λίγο μετά την ανακοίνωση του Musk ότι αφήνει τη θέση του CEO, καθώς οι δυο τους έχουν στενή συνεργασία το τελευταίο διάστημα και πάντα η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Στόχος των δύο είναι πλέον να μετατραπεί το Twitter κάτι σαν το WeChat, την κινεζική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που πλέον έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές αγορές, όπως πχ. την παράδοση φαγητού και την διενέργεια πληρωμών.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky