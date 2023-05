Οι θαυμαστές της Eurovision αναρωτιούνται «ποιος στο... είναι ο Έντγκαρ» μετά την ανατρεπτική συμμετοχή της Αυστρίας (vid)

Η Αυστρία μετά και την χθεσινή της παρουσία στον β’ ημιτελικό της “Eurovision“, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα φαβορί για την νίκη. Ποιος είναι όμως ο Έντγκαρ;

Ας είμαστε ειλικρινείς: κανένας μας δεν περίμενε ότι ένα τραγούδι που μιλάει για την κατοχή από το φάντασμα του συγγραφέα Έντγκαρ Άλαν Πόε θα συμμετείχε στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στη συμμετοχή της Αυστρίας στο διαγωνισμό - που διεξάγεται στο Λίβερπουλ για λογαριασμό των περσινών νικητών, της Ουκρανίας - οι τραγουδίστριες Teya και Salena ρωτούν "Ποιος στο διάολο είναι ο Έντγκαρ;", και αυτή είναι μια καλή ερώτηση.

Η απάντηση; Edgar Allan Poe... poe, poe, poe, poe, poe, poe... Εκτός λοιπόν από το ότι υποτίθεται ότι είναι δαιμονισμένοι από τον Πόε, τι ώθησε το δίδυμο να γράψει για τον Αμερικανό συγγραφέα, ο οποίος πέθανε το μακρινό 1849;

Σύμφωνα με τους στίχους, ο τραγουδιστής είναι "χαρούμενος" που τον κατέλαβε ο Πόε, επειδή το τραγούδι είναι ξεχωριστό και θα τον κάνει «πλούσιο».

Ωστόσο, αναμφισβήτητα οι πιο ενδιαφέρουσες ατάκες έρχονται αργότερα στο κομμάτι, όταν η Teya και η Salena αναφέρονται στον αριθμό "0,003" - το ποσό των χρημάτων που πληρώνει ο γίγαντας της μουσικής ροής Spotify στους καλλιτέχνες μετά από μία και μόνο ροή ενός τραγουδιού.

Austria’s song is about the lack of royalties musicians receive from the likes of Spotify, with 0.003 referencing how much some artists get per stream.



Just boss moves. Absolutely no notes. #Eurovision pic.twitter.com/jySui73Tk1 — Scott Bryan (@scottygb) May 11, 2023

Austria performing a song about being possessed by the ghost of Edgar Allan Poe to criticise the music industry was not on my #Eurovision2023 bingo card. pic.twitter.com/Iql2aMyx0s — Jan Schneider (@janschne1der) May 11, 2023

edgar allan poe is the oldest artist to ever compete at eurovision. he is 213 years old ! #eurovision #eurovision2023 pic.twitter.com/j4NHvZqGgZ May 11, 2023

edgar allan poe is the oldest artist to ever compete at eurovision. he is 213 years old ! #eurovision #eurovision2023 pic.twitter.com/j4NHvZqGgZ — mollie | 🇦🇲 vote 17 (@escmikolas) May 11, 2023

Οπότε ναι, το "Who the Hell is Edgar" φαίνεται να αφορά όντως την κακή μεταχείριση των καλλιτεχνών στη μουσική βιομηχανία.

οι πιθανότητες της Αυστρίας να κερδίσει τον διαγωνισμό μπορεί να καταστραφούν τώρα, αφού την Παρασκευή αποκαλύφθηκε ότι θα είναι η πρώτη που θα εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ένα διαδικτυακό άρθρο του ίδιου του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision το 2019, τότε, μόνο τρία τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού κέρδισαν αφού εμφανίστηκαν πρώτα.