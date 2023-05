Έχει βγει 600 ραντεβού και ακόμη ψάχνει την «κατάλληλη»

Σύμφωνα με τον άνδρα κανονίζει ραντεβού τα τελευταία 10 χρόνια. Ισχυρίζεται ότι έχει δοκιμάσει τα πάντα, από online dating μέχρι speed dating, και έχει γνωρίσει γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα

Για πολλούς εργένηδες, η ιδέα να βγουν σε ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να είναι νευρική. Αλλά για έναν άνδρα στη Νέα Υόρκη, τα πρώτα ραντεβού έχουν γίνει τρόπος ζωής. Με ένα επιβλητικό αριθμό 600 πρώτων ραντεβού στο ενεργητικό του, αυτός ο άντρας ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να ψάχνει για την εκλεκτή.

Σύμφωνα με τον άνδρα κανονίζει ραντεβού τα τελευταία 10 χρόνια. Ισχυρίζεται ότι έχει δοκιμάσει τα πάντα, από online dating μέχρι speed dating, και έχει γνωρίσει γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Παρόλα αυτά, δεν έχει βρει ακόμα το κατάλληλο ταίρι.

NYC man goes on 600 first dates: ‘I don’t want to say I’m picky’ https://t.co/ASYyKQ5Trd pic.twitter.com/kDStYCNKcG