Το κουφάρι μιας φάλαινας 30 τόνων σε παραλία έγινε τουριστική ατραξιόν (vid)

Οι τοπικές αρχές κατάφεραν να μετακινήσουν το σύνολο του κήτους με εκσκαφείς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Το κουφάρι μιας φάλαινας βάρους 30 τόνων που πέθανε αφού ξεβράστηκε στο Μπρίτλινγκτον της Βρετανίας απομακρύνθηκε σε μια επιχείρηση που περιγράφεται από τις τοπικές αρχές ως η «μεγαλύτερη του είδους της» στην περιοχή.

Η 17 μέτρων φάλαινα εξελίχθηκε σύντομα σε μακάβρια τουριστική ατραξιόν αφού πέθανε το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια των προσπαθειών να επιστρέψει στη θάλασσα. Προσωπικό ασφαλείας αναπτύχθηκε γύρω από το κήτος προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά, καθώς πολλοί επισκέπτες έφθαναν στο σημείο για να βγάλουν selfies.

