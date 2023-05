Νέο ρεκόρ για την ταινία Super Mario Bros. στο box office

Μόλις η τέταρτη ταινία που «σπάει» το φράγμα του μισού δισεκατομμυρίου.

Άλλη μια βδομάδα με το Super Mario Bros. στις κινηματογραφικές αίθουσες, άλλη μια βδομάδα που συμπληρώνει το παζλ του ρεκόρ για την πρόσφατη παραγωγή της Illumination και της Nintendo.

Αυτή τη φορά έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ για την αγορά των ΗΠΑ, αφού τα έσοδα ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Hollywood Reporter, αυτή είναι μόλις η τέταρτη που ξεπερνάει αυτό το ρεκόρ στην εποχή του κορονοϊού, καθώς μέχρι σήμερα το έχουν καταφέρει μόνο τα Avatar sequel (683,9 εκατομμύρια δολάρια), Top Gun sequel (718,7 εκατομμύρια δολάρια) και Spider-Man: No Way Home (814,10 εκατομμύρια δολάρια).

Συνολικά, πρόκειται για την τρίτη κορυφαία ταινία της Universal, μένοντας πίσω μόνο από τα E.T. και Jurassic World.