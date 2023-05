Η πρόεδρος της Βουλής έκανε push-ups για να σηκώσει το Ξίφος του Κράτους στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου

Η Βρετανίδα πολιτικός και μέλος των Τόρις έκανε προπονήσεις με διάφορες ασκήσεις, αλλά και πους απς, για να μπορέσει να δυναμώσει και να κατορθώσει να κουβαλήσει άνετα το ξίφος στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Δύσκολο έργο είχε η πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Penny Mordaunt, στη σημερινή στέψη του βασιλιά Καρόλου, καθώς ήταν εκείνη που βάσει του τελετουργικού έπρεπε να παραδώσει στον Βρετανό μονάρχη το βαρύ Ξίφος του Κράτους «Sword of State».

Την αποκάλυψη για τις προπονήσεις της Penny Mordaunt, έκανε ο Βρετανός δημοσιογράφος, Matt Chorley, ο οποίος έγραψε στο Twitter για την προσπάθεια που έκανε η πολιτικός να κουβαλήσει το βαρύ σπαθί.

Penny Mordaunt told me she had been doing press-ups to prepare for carrying the sword.

And had her outfit made specially, with the gold braiding based on the traditional privy council court dress - but wanted something actually designed for a woman pic.twitter.com/dfH0I0xE1q