Γιατροί έκαναν για πρώτη φορά εγχείρηση εγκεφάλου σε έμβρυο

Γιατροί στην Βοστώνη έκαναν την πρώτη επέμβαση σε έμβρυο 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν σε μία πρωτοποριακή επέμβαση προκειμένου να διορθώσουν μία δυσπλασία στον εγκέφαλο ενός εμβρύου.

Την είδηση έκανε γνωστή η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, που κοινοποίησε τα νέα της πρωτοποριακής διαδικασίας, δηλώνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση έγινε ως μέρος μιας κλινικής δοκιμής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης και στο Νοσοκομείο Brigham της Βοστώνης.

Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση έγινε για ανευρυσματική δυσπλασία της φλέβας του Γαληνού. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η δυσπλασία είναι μια σπάνια προγεννητική κατάσταση στην οποία οι αρτηρίες «που φέρνουν αίμα υψηλής ροής και υψηλής πίεσης στον εγκέφαλο από την καρδιά συνδέονται απευθείας με μια από τις κύριες φλέβες, βαθιά στη βάση του εγκεφάλου, αντί για τα τριχοειδή αγγεία που είναι απαραίτητα για την επιβράδυνση της ροής του αίματος και την παροχή οξυγόνου στον περιβάλλοντα εγκεφαλικό ιστό».

Η δυσπλασία συχνά αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια προγεννητικού υπερηχογραφήματος και διαγιγνώσκεται με μαγνητική τομογραφία κατά το τέλος του δεύτερου ή τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Η συνθήκη είναι κατά περίπτωση επικίνδυνη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευμονική υπέρταση εάν δεν χειρουργηθεί.

