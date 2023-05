Bolivar Beach Club Season Opening: Mind Against / Steph

Οι Ιταλοί αδερφοί Alessandro και Federico Fognini έρχονται μαζί με τον Steph

Σάββατο 6 Μαΐου

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Bolivar season opening Σάββατο 6 Μαΐου με Blend & SEDS να παρουσιάζουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα της melodic techno τους Mind Against. Οι περιζήτητοι Ιταλοί αδερφοί Alessandro και Federico Fognini έχοντας στο ενεργητικό τους αμέτρητες εκρηκτικές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα events του πλανήτη και εξαιρετικές κριτικές ως djs και producers, με κυκλοφορίες στην Afterlife των Tale Of Us αλλά και στα σημαντικότερα labels έρχονται στο Bolivar να σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας άκρως δυναμικής καλοκαιρινής season. Μαζί τους ο Steph.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Ώρα Έναρξης :21:00

Είσοδος: 17€

Event Link: https://www.facebook.com/events/586462159727839

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/opening/mindagainst

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

