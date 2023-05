O Μαξ Φερστάπεν κυρίαρχος και στο εξώφυλλο του F1 23 videogame (vid)

Πρωταγωνιστής στην «βασιλική» έκδοση του φετινού παιχνιδιού της EA.

H EA θα αποκαλύψει τις επόμενες ώρες επίσημα το πρώτο trailer για το F1 23, το φετινό videogame στη γνωστή σειρά τίτλων.

Μέχρι να φτάσουμε, ωστόσο, εκεί, η γνωστή εταιρεία δημοσίευσε τις πρώτες πληροφορίες για τις δύο εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν φέτος.

Η Standard Edition θα είναι η παραδοσιακή «vanilla», με το παιχνίδι μόνο και στο εξώφυλλό της θα συναντήσουμε τους Λιούς Χάμιλτον, Σαρλ Λεκέρκ και Λάντο Νόρις.

Σε ό,τι αφορά την… «βασιλική» έκδοση του game, την Champions Edition, που έρχεται και με πολύ έξτρα περιεχόμενο, στο εξώφυλλό της θα βρίσκεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είναι και ambassador της EA Sports.

Ο ίδιος δήλωσε περήφανος για την συνεργασία και την παρουσία στο εξώφυλλο του παιχνιδιού, ενώ δημοσίευσε και στον λογαριασμό του στο Twitter ένα video από τη φωτογράφιση.

I am very excited and proud to be the single cover athlete for the #F123 Champions Edition Can’t wait for you guys to see more of what we’ve been working on together with @EASPORTSF1 https://t.co/OD6NfkxWpy pic.twitter.com/6quvHOxTvY