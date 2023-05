 Πρώην υπάλληλος νεκροτομείου πούλησε ζωτικά όργανα μέσω Facebook

Η 36χρονη εργαζόταν στο νεκροτομείο της πολιτείας του Αρκάνσας, όπου μέρος της δουλειάς της ήταν η μεταφορά, η αποτέφρωση και η ταρίχευση λειψάνων.

Μια πρώην εργαζόμενη σε νεκροτομείο πούλησε 20 κουτιά με μέλη από πτώματα, σε έναν άνδρα που γνώρισε μέσω Facebook, σύμφωνα με δικαστήριο του Αρκάνσας.

Η Candace Chapman Scott, από το Αρκάνσας, κατηγορείται ότι έκλεψε κρανία, οστά και δόντια πτωμάτων από σε μια ιατρική σχολή και τα πούλησε σε έναν άνδρα από την Πενσυλβάνια για κάτι παραπάνω από 11.000 δολάρια.

